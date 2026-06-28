Овчинский: по программе реновации с начала года снесли более 50 старых домов

С начала 2026 года в столице в рамках реализации программы реновации демонтировали более 50 старых домов. Здания располагались в 25 районах города, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

На месте ветхих домов строят современные жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой. Специалисты демонтируют объекты по экологичной и безопасной технологии «умный снос».

Благодаря этому строительные отходы подвергаются максимальной переработке, а воздействие на окружающую среду минимизируется.

Среди районов Москвы лидером по числу сносов оказался Гольяново, где демонтировали восемь домов.

«На местах снесенных зданий появятся жилые комплексы для программы реновации. Это будут современные новостройки с квартирами улучшенной планировки, коридорами и выходами, адаптированными для передвижения всех категорий граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Вокруг ЖК создают необходимую инфраструктуру для отдыха, проводится благоустройство, появляются детские и спортивные площадки.

В домах, попавших в программу реновации и подвергшихся сносу, жили более 9,7 тысячи горожан. Они получили взамен комфортные квартиры в новых ЖК в тех же районах, где находились их прежние дома.