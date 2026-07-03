Овчинский: по программе КРТ в Митине построят технопарк

На северо-западе столицы по программе комплексного развития территорий планируют реорганизовать 1,13 гектара земли под строительство современного технопарка. Проект решения о КРТ в районе Митино опубликовали на сайте mos.ru . Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Город опубликовал проект решения о комплексом развитии 1,13 гектара земли на Дубравной улице в Митине. Сейчас на этом полузаброшенном участке находятся пустырь и устаревшие складские объекты. На их месте планируется построить современный технопарк общей площадью более 19 тысяч квадратных метров, где будет создано около 200 высококвалифицированных рабочих мест», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Он подчеркнул, что прилегающую к объекту территорию благоустроят и обеспечат удобной улично-дорожной сетью. На реализацию проекта, по словам Овчинского, предусмотрели пять лет.

Участок в Митине — на Дубравной улице, владения 50, 52/1 — расположен в пешей доступности от станции метро «Митино» Арбатско-Покровской линии.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, органично интегрируя их в облик современного города. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации более 420 проектов программы, их общая площадь превышает 4,5 тысячи гектаров. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее Владислав Овчинский сообщил, что в программу реновации в Северо-Западном административном округе вошли 432 дома, 14 из которых расположены в Митине.