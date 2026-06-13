Овчинский: офисный комплекс появится рядом с метро «Динамо»

Новый офисный комплекс с многослойным остеклением появится рядом с метро «Динамо», архитектурно-градостроительное решение уже согласовано. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объект расположен в непосредственной близости от Ленинградского проспекта и в пешей доступности от станций «Динамо» Замоскворецкой линии и «Петровский парк» Большой кольцевой линии метро. Овчинский заявил, что офисные здания возведут на территории нового жилого квартала.

«Это отражает современную тенденцию развития городской среды — деловые районы формируются вместе с жилой застройкой. Офисное здание площадью около 34 тысяч квадратных метров визуально напомнит перевернутую пирамиду. Благодаря такой форме площадь этажей постепенно увеличивается по мере роста высоты здания. В зависимости от ракурса, освещения и времени суток облик комплекса будет меняться. Такой эффект создаст многослойное оформление фасада, выполненное наклонными стеклянными панелями», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, строительство комплекса начнется уже в этом году. Фасады изготавливают из стекла и переработанного алюминия. Этот же материал планируют использовать в оформлении интерьера, также там будут использовать дерево и живые растения.

На территории комплекса оборудуют спортивные площадки. в пешей доступности — кафе, магазины, торговый центр и фитнес-клуб.

В Измайлове в мае начали строительство дома для проекта «Московские кварталы». Строители уже вырыли котлован и возвели монолитные железобетонные конструкций подземной части здания.