Овчинский: дом для проекта «Московские кварталы» начали строить в Измайлове

Дом для проекта «Московские кварталы» начали строить в Измайлове. На площадке уже началась разработка котлована и возведение монолитных железобетонных конструкций подземной части здания, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Владислав Овчинский.

Площадь новостройки, по словам Овчинского, составит почти 76 тысяч квадратных метров. Она будет состоять из трех корпусов разной этажности. Их выполнят из прочных монолитных конструкций, которые обеспечат зданиям долговечность. На первом этаже откроют кафе, магазины, аптеки и пункты выдачи заказов.

«Всего в доме будет 877 квартир, а готовая жилая площадь превысит 47 тысяч „квадратов“. Район Измайлово выгодно выделяется благоприятной экологией. Рядом с будущим домом расположены многочисленные парки зеленые аллеи и Измайловский лесопарк», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Во дворе дома создадут общественное пространство с четырьмя детскими площадками, тренажерами и зоной тихого отдыха. Для автомобилистов предусмотрели подземный паркинг.

В районе уже работают детские сады, поликлиники, школы и спортивные клубы. В 15 минутах ходьбы — станция метро «Измайловская». Также есть удобный выезд на Щелковское шоссе.

Здание оформят в натуральных оттенках — медно-коричневом, бежевом и сером, а фасад выполнят из керамогранитных плит.

Квартиры в доме на 3-й Прядильной улице уже поступили в продажу на сайте москварталы.рф. Проект был запущен в конце прошлого мая. По нему город контролирует строительные работы на всех этапах.

Покупка недвижимости через «Московские кварталы» доступна по договору долевого участия или купли-продажи. На объекты действует программа семейной ипотеки.

Жилье в Москве строят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».