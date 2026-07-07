Овчинский: новый жилой комплекс построили на Варшавском шоссе по реновации

На Варшавском шоссе построили жилой комплекс по программе реновации на 414 квартир, его общая площадь — более 47 тысяч квадратных метров. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Новый ЖК состоит из четырех секций переменной этажности, образующих П-образную композицию. Внутри есть две детские и спортивная площадки.

«При проектировании также учли принципы безбарьерной среды: входы в подъезды расположены на одном уровне с тротуаром, без ступеней и порогов, чтобы каждому жителю было комфортно находиться не только в квартире, но и в помещениях общего пользования», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первом этаже спроектировали места для хранения велосипедов, самокатов и детских колясок, а также помещения, в которых в будущем откроются магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие подобные объекты. В шаговой доступности от дома есть станция метро «Нагатинская», школы, поликлиники, торгово-развлекательные центры, горнолыжный комплекс и набережная.

Всего по программе реновации планируется переселить жителей более пяти тысяч домов.