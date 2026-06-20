Овчинский: новый дом по программе реновации построили в Красносельском районе Москвы

Еще один дом по программе реновации построили на Леснорядской улице в Красносельском районе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Новостройку возвели на месте двух расселенных домов старого фонда. Жилой комплекс общей площадью более 28 тысяч квадратных метров состоит из двух корпусов и включает 237 квартир с улучшенной отделкой.

«Красносельский район отличается развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Рядом с домом находятся магазины, образовательные объекты, торговые и спортивные центры. В пешей доступности расположены метро „Красносельская“ и станция „Митьково“ третьего Московского центрального диаметра», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Фасады оформили в сдержанном современном стиле: литьевым бетоном под кремово-белый кирпич и графитово-черными металлокассетами. Первые этажи отвели под нежилые помещения для пекарен, аптек, пунктов выдачи заказов и других сервисов.

Двор спроектировали без порогов и ступеней: входы подъездов в один уровень с улицей, прогулочные дорожки с нескользким покрытием, две детские площадки, спортивная зона и места для отдыха. Для жителей и гостей предусмотрели подземный и гостевой паркинги, а также просторные вестибюли с колясочными и современные лифты.

План реновации столицы утвердили в августе 2017 года. Он затронул около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.