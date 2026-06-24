Овчинский: начал работу сервис предварительной проверки цифровых моделей

Сервис предварительной проверки цифровых информационных моделей архитектурно-градостроительных решений начал работу на портале «СтроимПросто». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Новый инструмент позволяет заранее проверить цифровую модель, увидеть возможные замечания еще до подачи документов и оперативно их устранить», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Благодаря этому проектировщики и застройщики экономят время — как свое, так и городских органов власти. Проверка выполняется автоматически и в короткие сроки.

Упрощение системы взаимодействия застройщиков и города особенно важно с учетом объемов строительства в Москве. В рамках только одной программы реновации в прошлом году в эксплуатацию ввели рекордные 2,3 миллиона квадратных километров жилья.