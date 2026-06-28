Овчинский: на Большой Очаковской строители завершили монолит дома по реновации

В районе Очаково-Матвеевское на западе столицы строится дом по программе реновации общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Жилой комплекс возводится по адресу: улица Большая Очаковская, земельный участок 45А. Шестисекционная новостройка рассчитана на 485 квартир, семь из них адаптируют для маломобильных жителей с ограничениями здоровья.

«Во всех пространствах общего пользования спроектирована безбарьерная среда: входные группы располагаются на одном уровне с улицей, в холлах нет порогов и ступеней, а уличные тротуары имеют пологие спуски. На объекте полностью завершены монолитные работы, идет устройство внутренних и внешних инженерных сетей, а также внутренняя чистовая отделка. Фасадные работы выполнены уже на треть», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Жилой дом возводится в локации с развитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой. В пяти минутах ходьбы находятся станция метро «Озерная», школа, детский сад, поликлиника, торговый центр и другие полезные объекты. За 10 минут можно дойти до природного парка «Долина реки Очаковки», за 15– до станции Очаково Московских центральных диаметров (МЦД–4).

Фасады жилого комплекса облицуют фиброцементными панелями в четырех оттенках: нарциссово-желтом, сером, коричневом и белом — каждая секция в своем цвете. Фасад первого этажа облицуют бетонной плиткой под кирпич в антрацитово-сером тоне. Во входных группах сделают витражное остекление.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации решает задачу создания безбарьерной среды для маломобильных граждан, прежде всего для людей с особенностями здоровья и пожилых москвичей.