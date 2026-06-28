Овчинский: город заключил с правообладателем договор о КРТ в районе Соколиная Гора

Правообладатель 0,59 гектара земли на Кирпичной улице в районе Соколиная Гора подписал с городом договор о комплексном развитии территории (КРТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Правообладатель планирует построить на месте старых объектов современный общественно-производственный комплекс площадью 19,3 тысячи «квадратов».

« В семиэтажном здании смогут разместиться предприятия легкой, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности, научно-производственные лаборатории, офисы и магазины. Кроме того, здесь оборудуют паркинг для грузового транспорта и легковых автомобилей. Инвестор также проведет работы по благоустройству территории и организует удобную улично-дорожную сеть. Реализация проекта КРТ займет пять лет», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Участок находится в районе Соколиная Гора на улице Кирпичной, владение 22, рядом с пересечением улиц Бориса Жигуленкова и Вольной, недалеко от станции «Семеновская» Арбатско-Покровской линии метро.

Договор заключили между столицей в лице Департамента градостроительной политики и правообладателем участка в лице АО «ТЭКС ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ».

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находится более 420 проектов КРТ общей площадью свыше 4,5 тысячи гектаров. Программу реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.