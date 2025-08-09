Овчинский: деловой квартал построили в районе Нагатинский Затон

Новый бизнес-центр площадью более 20 тысяч квадратных метров возвели на проспекте Андропова недалеко от станции метро «Технопарк». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

На этой площади разместятся офисы, переговорные, комнаты для собеседований и отдыха, а на первых этажах — кафе, рестораны и магазины. Посещать новый деловой квартал смогут в том числе и люди с ограниченными возможностями.

«Кроме того, в деловом комплексе создана художественная галерея современного искусства, которую смогут посещать все желающие», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Из преимуществ нового здания также вид из панорамных окон — с одной стороны от него находится развлекательный комплекс «Остров Мечты», с другой — Москва-река и Южный речной вокзал.