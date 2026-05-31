Овчинский: четыре приема граждан по вопросам реновации проведут в июне

Овчинский: 30 июня проведут два приема граждан по вопросам реновации

В июне Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации проведет четыре приема жителей по вопросам программы реновации. Консультации проведут представители Департамента градостроительной политики столицы, Департамента городского имущества города Москвы и Московского фонда реновации жилой застройки.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Владислав Овчинский рассказал, что жители чаще всего обращаются с вопросами о сроках переселения, оформлении документов и сложных индивидуальных ситуациях.

«30 июня Департамент градостроительной политики проведет сразу два приема и ответит не только на вопросы о ходе реализации программы, но и том, каким образом осуществляется градостроительное планирование», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Восемнадцатого июня консультации проведут представители департамента городского имущества, а 23 июня — специалисты Фонда реновации. Приемы пройдут по предварительной записи в Общественном штабе по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1.

Программу реновации в Москве утвердили в 2017 году. Она затрагивает около миллиона жителей и предусматривает расселение 5176 домов.

Ранее Измайлове начали строить дом для проекта «Московские кварталы». Овчинский рассказал, что на площадке уже началась разработка котлована и возведение монолитных железобетонных конструкций подземной части здания.