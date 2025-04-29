Овчинский: более 600 старых домов демонтировали по программе реновации в Москве

В столице началось расселение более 1,2 тысячи старых домов по программе реновации, половину из них уже демонтировали. Всего планируют расселить более 5,1 тысячи зданий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Расселение по программе реновации затронуло более 1,2 тысячи домов во всех округах столицы. Из них 612 зданий уже демонтировали. В Юго-Восточном административном округе их насчитывается 99, а в Западном — 77. Еще 67 зданий снесли в Восточном административном округе. Жители всех демонтированных домов переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой по программе реновации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

После расселения старые дома демонтируют, а на их месте возведут новое жилье по программе реновации. Новые дома оборудуют всей необходимой инфраструктурой. Всего по программе реновации в столице предстоит расселить 5176 домов, а в новые квартиры заедут около миллиона жителей Москвы.

Ранее Овчинский рассказал, что в мае для москвичей организуют четыре встречи с сотрудниками органов исполнительной власти, чтобы ответить на вопросы о реализации программы реновации. Горожане смогут уточнить информацию об этапах переселения и детали о механизмах подбора площадок для строительства жилых домов.