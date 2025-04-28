Четыре приема жителей по вопросам программы реновации состоятся в Москве в мае

Во второй половине мая жителей столицы четырежды примут сотрудники органов исполнительной власти, чтобы ответить на вопросы о реализации программы реновации. Двадцатого мая прием проведут представители департамента градостроительной политики города Москвы. Жителям расскажут об этапах переселения и поделятся деталями о механизмах подбора стартовых площадок для строительства жилых домов по реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Жители смогут уточнить информацию об этапах переселения и детали о механизмах подбора стартовых площадок для строительства жилых домов по реновации», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

На приеме 20 мая жителям ответят на вопросы о ходе реализации программы реновации и об особенностях законодательного регулирования программы, добавляют в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Встречи с представителями органов исполнительной власти пройдут 20, 22, 27 и 29 мая в Лиховом переулке, дом 3, строение 1. Для участия в них москвичам необходимо заранее записаться по телефону горячей линии Общественного штаба: +7 (495) 548⁠-20⁠-80.

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации был создан по решению Общественной палаты города Москвы в мае 2017 года. За время его работы в штаб поступило более 210 тысяч обращений москвичей.