Метеоролог Шувалов пообещал москвичам теплую погоду в трехдневные февральские выходные

Предстоящие трехдневные праздничные дни, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества 23 февраля, порадуют жителей Москвы и Подмосковья теплой погодой выше нулевой отметки. Такой прогноз озвучил руководителю прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью «Ридусу» .

По словам эксперта, начиная с субботы, 21 февраля, начнется стремительное потепление.

«Скорее всего, 21 февраля мы пройдем через хороший снегопад. Накануне может быть 15-18 градусов мороза, но к следующей субботе они ослабеют до -7 градусов», — отметил специалист.

Он добавил, что 22 февраля продолжится повышение температуры. Столбики термометров могут подняться до +2 градусов. Тенденция сохранится и в сам праздник.