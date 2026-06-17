Открылась онлайн-регистрация на выставку «Авто+Автомеханика Москва»

Открылась онлайн-регистрация на международную выставку «Авто+Автомеханика Москва», которая состоится на ВДНХ с 19 по 21 августа. На мероприятии представят не только сами автомобили, но и технологические решения для них.

«Мы формируем расширенную деловую программу с участием ведущих российских экспертов и отраслевых специалистов, а также готовим специальные зоны для инноваций», — заявил гендиректор выставки Петр Хачатурьян.

За 30 лет выставка зарекомендовала себя как одно из главных событий для демонстрации достижений отечественного и зарубежного автопрома. Планируется, что она станет ключевой платформой для достижения технологического суверенитета в этой отрасли.

Выставка пройдет в павильоне №57. Вход на нее бесплатный, но по предварительной регистрации.