«Осетровая Луна» взошла над Москвой

В ночь на 19 августа москвичи могли наблюдать сочетание суперлуния и «Голубой Луны». Над городом взошла «Осетровая Луна». 360.ru показал это уникальное астрономическое явление.

Ученые прогнозировали появление полной Луны в 21:26. Благодаря небольшой облачности москвичи смогли увидеть, как она увеличилась в размерах и стала ярче обычного.

«Осетровой Луной» астрономы назвали сочетание суперлуния и «Голубой Луны», когда приблизившись к Земле, спутник из-за преломления света и оптической иллюзии немного менял цвет. Оно случалось примерно раз в 10-20 лет. Следующее произойдет лишь в 2037 году.

Жителю Шатуры Льву Львову удалось сфотографировать созвездие Лисички. Он увлекся астрономией в детстве и с тех пор посвятил свободное время астрофотографии. В коллекции мужчины — снимки транзита планет, Северного сияния и созвездий.