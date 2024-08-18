Россияне смогут увидеть «Осетровую Луну»

В ночь на вторник в небе взойдет «Осетровая Луна». В следующий раз это сочетание суперлуния и «Голубой Луны» повторится лишь в 2037 году, сообщили «Известия» .

Уникальное астрономическое явление получило свое название из-за того, что появлялось в период ловли осетров у индейцев. Увидеть его удастся 19 августа в 21:26.

«Осетровая Луна» случается, когда суперлуние совпадает с «Голубой Луной», то есть примерно раз в 10-20 лет. По информации издания, в следующий раз это произойдет в январе и марте 2037 года.

Во время суперлуния Луна окажется в 90% от своего максимального сближения с Землей. Спутник станет на 30% ярче и 14% крупнее, чем обычно. В августе 2023 года случились сразу два суперлуния.