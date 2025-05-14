Оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков объявили в Подмосковье

В Московской области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за возможных заморозков предстоящей ночью. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Гидрометцентра России.

«В ночные и утренние часы в отдельных районах области ожидаются заморозки до -1 градуса», — сообщили синоптики.

Предупреждение будет действовать с полуночи до семи утра четверга, 15 мая, по московскому времени.

Оранжевый уровень опасности является предпоследним в цветовой шкале погодных предупреждений Гидрометцентра. Он указывает на сложные метеорологические условия, которые могут стать причиной возникновения стихийных бедствий.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что ближе к выходным в Москву и область вернется теплая погода, которая сохранится и в начале следующей недели. Воздух прогреется до +20 градусов, но местами возможны кратковременные дожди.