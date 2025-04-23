Около 180 собак и кошек будут искать новых хозяев в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

Проект «Четвероногий друг» пройдет в рамках ежегодного фестиваля «Пасхальный дар» с 24 по 27 апреля, хозяев будут искать около 180 собак и кошек. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Московские сезоны».

Посетители смогут познакомиться с животными и забрать домой понравившегося питомца. Кроме того, в рамках акции «Корзина добра» будут собирать средства на корма, пеленки, игрушки и другие необходимые вещи для приютов.

Для тех, у кого уже есть домашние любимцы, проведут образовательную программу. Кинологи научат правильно воспитывать собак и адаптировать их к жизни в мегаполисе, а грумеры покажут, как ухаживать за шерстью, лапами и ушами. Кроме того, можно будет приобрести товары для животных и послушать выступления диджеев.

В прошлом году благодаря этому фестивалю новый дом нашли четыре собаки и 14 кошек.

В марте в Москве стартовала серия весенних выездов в городские приюты для бездомных животных. В них могут участвовать как начинающие волонтеры, так и уже опытные.