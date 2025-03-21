Москвичам предложили поучаствовать в весенних выездах в приюты для животных

В столице стартовала серия весенних выездов в городские приюты для бездомных животных. Принять в них участие приглашают как начинающих, так и опытных зооволонтеров, сообщил сайт mos.ru.

Неравнодушные москвичи могут поухаживать за четвероногими и научить кошек и собак доверять людям. Выезды в городские приюты и центры помощи бездомным животным проходят каждую неделю по выходным.

Ближайшие мероприятия состоятся 22 и 23 марта. Зооволонтеры отправятся в учреждения «Биозона», «Мокрый нос» и «Велес». После регистрации на сайте участников добавят в специальный чат, где можно задать вопросы и получить подробную информацию о том, как доехать, что надеть и что взять с собой.

Календарь выездов опубликуют на сайте центра «Мосволонтер».

«С начала года уже сотни москвичей посетили городские приюты. Волонтеры во время выездов играют с животными, кормят их, вычесывают, обучают командам и гуляют с ними. Прогулки с собаками в приютах приносят пользу и самим волонтерам», — подчеркнул руководитель центра Александр Левит.

Он добавил, что бездомным животным важно проводить время с людьми и не терять к ним доверия. Благодаря помощи волонтеров кошки и собаки социализируются, что повышает их шансы найти любящих хозяев.

В феврале зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что в Москве показатели пристройства питомцев из приютов превысили мировые значения.