Охватывающая полвека искусства выставка «Азбука скульптуры» открылась в Москве

В Москве открылась масштабная выставка «Азбука скульптуры», представляющая современное искусство последних пятидесяти лет. Экспозиция работает в выставочном зале «Московский дом художника» на Кузнецком мосту с 27 августа по 13 сентября, вход свободный.

Организаторами выступили Объединение московских скульпторов и Секция скульпторов МСХ при поддержке Российской академии художеств. Выставка объединяет работы мастеров послевоенного поколения и современных авторов.

Принцип зонирования позволяет увидеть работы каждого скульптора отдельным блоком. В экспозиции представлены станковые композиции и эскизы реализованных памятников.

Особое место посвящено творческому наследию ушедших мастеров — Дронова, Новикова, Рыжовой и других. Отдельно представлены скульптурные династии Рукавишниковых, Балашовых и Барановых.

В выставке участвуют народные и заслуженные художники: Александр Рукавишников, Зураб Церетели, Андрей Балашов, Андрей Рукавишников и Леонид Баранов.

«Мы хотим показать скульптуру не как застывшую форму, а как живую азбуку, где каждая буква — это судьба, династия и вклад в культуру страны», — отметил куратор проекта Петр Баранов.

Накануне в Подмосковье открылась выставка «Боги и люди. От мифа к истории».