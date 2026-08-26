В галерее «Каретный сарай» открылась выставка «Боги и люди. От мифа к истории»

В Серпуховском историко-художественном музее 16 сентября начала работу масштабная выставка «Боги и люди. От мифа к истории». Она объединила более 60 шедевров русского и западноевропейского искусства, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция покажет развитие исторической картины как жанра. Помимо живописных полотен, посетителям представят скульптуры, предметы быта и воинское снаряжение — все, что помогало художникам воссоздавать «историю в красках».

По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, выставка стала результатом большой научной работы. Сотрудникам Серпуховского музея удалось атрибутировать несколько своих произведений — установить имена их авторов, ранее неизвестные.

Научный консультант выставки Виктория Маркова внесла вклад в переатрибуцию полотен западноевропейского искусства из коллекции Серпуховского музея. Директор музея Жанна Новак отметила, что проект дает возможность проследить диалог между западноевропейской и русской традициями и увидеть, как историческая картина на протяжении столетий оставалась зеркалом своего времени.

Выставка собрала произведения из восьми ведущих музеев страны: Государственного Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Музея Москвы, Серпуховского историко-художественного музея, Нижегородского государственного художественного музея и Ивановского областного художественного музея, а также частные коллекции.