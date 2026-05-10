Оформление поезда «Музей Победы» обновили в Москве

На Солнцевской линии московского метро продолжит курсировать тематический поезд «Музей Победы», его оформление обновили. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В пути пассажиры могут познакомиться с ключевыми страницами истории Великой Отечественной войны. В вагонах разместили современные визуальные элементы, архивные материалы и символику Дня Победы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что тематический поезд «Музей Победы» направлен на популяризацию музейных инициатив в городском пространстве и сохранение исторической памяти.

«В честь 81-й годовщины Победы обновили оформление. Состав напомнит пассажирам о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Продолжаем поддерживать просветительские проекты, как поручил мэр Сергей Собянин», — подчеркнул он.

Ранее в Московском метрополитене пассажирам раздали буклеты с важными датами ВОВ.