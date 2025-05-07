ОЭЗ «Технополис Москва» получила премию как лучший инфраструктурный проект

Особая экономическая зона «Технополис Москва» получила премию «Инфрарос» в категории «Лучший инфраструктурный проект». Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Степан Коваленко.

«За время своей деятельности ОЭЗ Москвы привлекла в бюджет города свыше 215 миллиардов рублей инвестиций», — рассказал он.

Коваленко также отметил, что экономическая зона состоит из 10 площадок и включает в себя 220 предприятий, которые пользуются не только современной инфраструктурой, но и преференциями от столичных властей. Работают в ней свыше 22 тысяч человек, а общая площадь промышленных и деловых объектов превышает 1,6 миллиона квадратных метров.

Гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев отметил, что в ней создается не только рабочая инфраструктура, но и социальная — по принципу «город в городе».

«Завершается строительство современного спортивного комплекса с двумя ледовыми аренами», — рассказал он.

Кроме того, по его словам, на территории ввели в эксплуатацию образовательный корпус для студентов колледжей, а также комплекс для социальных и культурных объектов.

Премию создали в 2025 году, чтобы поощрить российские проекты, комплексно развивающие территорию и создающие комфортную городскую среду.