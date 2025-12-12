Одеваться по-зимнему. Синоптик предупредила о похолодании в Москве 12 декабря

Синоптик Позднякова предупредила о похолодании в Москве 12 декабря

Жителям Москвы стоит переходить на зимнюю одежду: вечером 12 декабря в столице ожидается резкое похолодание. Об этом 360.ru рассказала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Завтра одеваться надо уже будет совершенно по-зимнему», — подчеркнула синоптик.

По ее словам, ситуация развивается строго по прогнозу — регион оказался под влиянием холодного атмосферного фронта. В западной части Подмосковья уже прошли дождь и мокрый снег, и до 18:00 осадки повсеместно перейдут в снег.

«Но его будет немного — примерно 1 миллиметр в эквиваленте жидкой воды», — уточнила метеоролог.

Прохождение фронта, отметила она, будет сопровождаться усилением ветра: порывы могут достигать 12–17 метров в секунду. Одновременно температура начнет быстро снижаться.

«После 18 часов она уйдет в минус, и к 21 часу мы ожидаем примерно −3 °C в Москве и около −4 °C по области», — сказала Позднякова.

Ночью возможен небольшой снег, а завтра сохранится холодный ветер. Утром температура будет на уровне −3… −5 °C и начнет падать в течение дня. Из-за ветра ощущаться погода будет холоднее — около −8 °C.