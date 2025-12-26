Очистка московских улиц от снега попала на видео

Особое внимание уделяется уборке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро, МЦК, железнодорожным платформам и станциям, а также объектам социальной инфраструктуры и потребительского рынка. Также весь день чистят крыши домов от снега.

«По мере выпадения осадков коммунальная техника проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон», — уточнили в пресс-службе .

«Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения», — подчеркнули в городском хозяйстве.

Сегодня возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, предупредили жителей и гостей столицы. Горожанам не рекомендуется прятаться под деревьями и парковаться рядом с ними.