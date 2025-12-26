Очистка московских улиц от снега попала на видео
Московские службы убирают последствия снегопада. Об этом сообщило Городское хозяйство Москвы.
«По мере выпадения осадков коммунальная техника проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон», — уточнили в пресс-службе.
Особое внимание уделяется уборке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро, МЦК, железнодорожным платформам и станциям, а также объектам социальной инфраструктуры и потребительского рынка. Также весь день чистят крыши домов от снега.
«Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения», — подчеркнули в городском хозяйстве.
Сегодня возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, предупредили жителей и гостей столицы. Горожанам не рекомендуется прятаться под деревьями и парковаться рядом с ними.
Ранее москвичам рассказали, что снегопад продолжится, но его интенсивность сильно уменьшится. За 26 декабря в городе выпадет не более четырех миллиметров осадков. Синоптик Евгений Тишковец отметил, что снегопад начался вечером четверга и не прекращается до сих пор.