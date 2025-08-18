Гарбузов анонсировал образовательную программу по промышленному дизайну в Москве

В рамках премии «Лучший промышленный дизайн России» с сентября начнет работу образовательная программа, в которую войдут авторские лекции и хакатон «Город будущего». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Это уникальная площадка, которая объединит талантливых дизайнеров, опытных инженеров, авторитетных экспертов, а также студентов и начинающих профессионалов», — заявил он.

Лекции будут проходить в офлайн-формате, участие в них бесплатное по предварительной регистрации. Спикеры расскажут о взаимодействии креативных индустрий и бизнеса, о трендах в промышленном дизайне и о многом другом.

Хакатон состоится в начале октября и продлится три дня. В его рамках 10 команд молодых специалистов под контролем кураторов из инновационного центра «Сколково» и ОЭЗ «Технополис Москва» будут создавать инфраструктурные решения. Победители соревнования получат право пройти стажировку в ведущих IT-компаниях.