Обновление станций Калуга-1 и Тула в рамках развития ЦТУ начнется в 2026 году

Программа развития Центрального транспортного узла затронет 11 регионов с общей численностью населения более 30 миллионов человек, полностью реализовать ее планируется к 2035 году. Об этом доложил мэр Москвы Сергей Собянин президенту Владимиру Путину.

Проект станет дальнейшим развитием Московских центральных диаметров. В планах — ввести тактовое расписание, чтобы электрички из Москвы до региональных центров ходили каждый час. Среднее время в пути сократится на 30%, а интервалы движения поездов — примерно в три раза.

Планируется, что пассажиропоток между регионами и столицей благодаря этому проекту возрастет примерно вдвое.

«С коллегами из РЖД планируем уже в этом году начать работы по модернизации инфраструктуры станций Калуга-1 и Тула», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В январе электропоезд «Иволга» совершил тестовую поездку без пассажиров от Москвы до Калуги и обратно, пройдя в общей сложности более 300 километров.