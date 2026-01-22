Ликсутов: «Иволга» совершила первую тестовую поездку без пассажиров от Москвы до Калуги

Электропоезд «Иволга» прошел без пассажиров более 300 километров от Москвы до Калуги и обратно. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Тестовую поездку провели в рамках проекта Центрального транспортного узла — дальнейшего развития Московских центральных диаметров. В будущем 11 регионов, в которых живут более 30 миллионов человек, свяжут со столицей тактовым движением поездов (в среднем раз в час), что позволит значительно повысить мобильность населения.

«С запуском проекта транспортная доступность между городами вырастет в три раза. Это создаст новые возможности для экономики, бизнеса и комфортной жизни», — подчеркнул Ликсутов.

Для ускорения запуска планируется максимально активно использовать уже существующие железнодорожные линии и станции. Среди регионов, на развитие которых этот проект должен повлиять положительно, — Калужская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская и Тульская области.