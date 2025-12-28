Облачная погода и слабая метель ожидают москвичей в воскресенье

В воскресенье в Москве ожидается облачная погода, слабая метель и температура до минус пяти градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области сохранится облачная погода. Временами снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, восточный, четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха минус два, минус пять», — рассказал Тишковец.

Он указал, что показания барометров увеличатся до 733 миллиметров ртутного столба. Снегопад добавит к существующему покрову еще два-три сантиметра.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что Новый год в столичном регионе будет по-настоящему морозным. После полуночи температура опустится до –17 градусов, Москву накроет сильный снегопад, небо затянут тучи. Днем 1 января потепления не будет. По прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут до –13 градусов. Небо будет слегка облачным, местами пойдет снег.