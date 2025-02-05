Объемы производства ювелирных изделий в Москве выросли в 1,4 раза за 2024 год

Московские производители ювелирных изделий при поддержке города в 2024 году нарастили объемы выпуска на 40,5% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Одна из компаний разработала новую модель теннисных браслетов — эластичных, без замков и с драгоценными камнями. Их легко надевать и снимать, при этом они универсального размера. Одним из важных направлений также стали уникальные линейки по мотивам русской культуры и природы, которые, по замыслу создателей, должны способствовать популяризации ювелирного искусства.

Другой завод благодаря новому оборудованию и расширению технологической линии увеличил объемы выпуска на 10%. В его планах — наращивать производственные мощности и реализовывать новые проекты по импортозамещению.