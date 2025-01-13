Объемы производства и ассортимент снеков выросли в Москве в 2024 году

Столичные производители снеков увеличили объемы выпуска и расширили ассортимент продукции. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«За 11 месяцев прошлого года московские промышленники изготовили 10,1 тысячи тонн хлебцев, гренок и сухарей, что на 13,1% больше по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года», — уточнил он.
Например, производство ореховых снеков выросло на 35% и превысило 415 тысяч упаковок продукции. Компания расширила и ассортимент, предложив покупателям 16 новых вкусов. А договор с одним из ведущих федеральных научных центров позволит производителю выйти на рынок функционального питания.
Компания по выпуску чипсов изготовила в ушедшем году около 150 миллионов упаковок. На предприятии установили новое оборудование, что позволило улучшить позиции на рынке. Рост продаж собственных брендов составил 34%.
Всего в пищевой промышленности заняты около 320 столичных предприятий. Меры поддержки от города позволяют им развивать производство.
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