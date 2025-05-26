Объем выручки московских станкоинструментальных производств вырос на 48,1%
Последние пять лет столичная станкоинструментальную отрасль активно развивается. Экспорт отраслевой продукции увеличился на 2%, а объем выручки производств — на 48,1%. Об этом заявил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, город внедряет инновационные подходы к промышленному развитию, благодаря чему лучшие практики распространяют на другие регионы.
«В основе индустриальной политики столицы — комбинаторика различных мер поддержки предприятий для развития действующих и формирования новых лидеров отраслей индустрии», — отметил Гарбузов.
Такой проактивный подход помогает Москве динамично развиваться в промышленной сфере и снижать технологическую зависимость, добавил он. Гарбузов подчеркнул, что в Москве создается конкурентоспособная производственная экосистема и развиваются меры господдержки предприятий.
Большое значение для города имеет особая экономическая зона «Технополис Москва». Она является флагманом развития отечественной высокотехнологичной индустрии, и на ее территории запускают первый в России Центр компетенций станкоинструментальной промышленности «СТАНКИН».
Он будет включать в себя современные центры испытаний металлорежущего инструмента и оснастки, станки с ЧПУ, а также экспертно-аналитический центр, конструкторское бюро, инженерный корпус и опытное производство.
Столичный машиностроительный комплекс стал одним из важнейших элементов для развития российской промышленности. Он обеспечивает рынок важнейшими средствами производства и необходимой продукцией. Сейчас в отрасли задействовали 260 предприятий с штатом более 11,7 тысячи человек.
Компании собирают станки, роботизированные системы, лифты, насосы и другие изделия, а также активно наращивают темпы производства.
Благодаря поддержке столицы в январе–марте 2025 года предприятия поставили заказчикам продукции более чем на 47,12 миллиарда рублей, увеличив производство машин и оборудования на 14,3%. При этом они нарастили объем выпуска металлообрабатывающих станков на 13,4%.