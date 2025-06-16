Объем поставок столичной одежды вырос за год более чем на 70%

Более 340 предприятий представляют в Москве отрасль легкой промышленности. Спрос на одежду, произведенную в столице, растет с каждым годом. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«За первые четыре месяца 2025 года московские фабрики увеличили объем поставок на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил он.
Всего с начала года произвели более 485,6 тысячи изделий из трикотажа и более 517,3 тысячи пар чулок и носков. При этом столичные производители предлагают широкий ассортимент продукции — от классических костюмов до спортивных и домашних.
Растет и производство натурального женского белья — с начала года выпустили 49,3 тысячи изделий.
Среди самых успешных производителей — фабрика «Стиль», запустившая производство хлопковых носков с индивидуальным дизайном, и компания «Черемушки», планирующая новую линейку одежды для молодежи.
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