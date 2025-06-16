Объем поставок столичной одежды вырос за год более чем на 70%

Более 340 предприятий представляют в Москве отрасль легкой промышленности. Спрос на одежду, произведенную в столице, растет с каждым годом. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«За первые четыре месяца 2025 года московские фабрики увеличили объем поставок на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил он.

Всего с начала года произвели более 485,6 тысячи изделий из трикотажа и более 517,3 тысячи пар чулок и носков. При этом столичные производители предлагают широкий ассортимент продукции — от классических костюмов до спортивных и домашних.