Новый высокоскоростной лифт Щербинского завода получил сертификацию
Щербинский лифтостроительный завод успешно завершил сертификацию нового высокоскоростного пассажирского лифта. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Разработка получила официальный сертификат Евразийского экономического союза, свидетельствующий о соответствии продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
«Успешная сертификация подтверждает высокий уровень компетенций предприятия, позволяющий создавать востребованную, конкурентоспособную продукцию», — отметил Гарбузов.
Лифт развивает скорость движения восемь метров в секунду. Его оснастили усиленными канатами, усовершенствованной силовой частью, специальными обтекателями купе кабины, мощной лебедкой, современной системой управления с устройствами безопасности и передовой системой позиционирования.
Гарбузов назвал новый лифт значимым шагом в укреплении позиций московских производителей на рынке подъемного оборудования.
«Развитие современного градостроительства требует новых решений в области вертикального транспорта. Инновационные лифты с рекордной скоростью движения при компактных размерах шахты становятся ключевым элементом высотного строительства», — добавил он.
Разработка предназначается как для жилых, так и для административных зданий высотой от 200 метров. Скоростные лифты обеспечивают быстрое и безопасное перемещение людей и обладают при этом надежными эксплуатационными качествами и улучшенными характеристиками.
Генеральный директор завода Валентин Чернобаев рассказал, что сертификация является частью масштабной программы развития предприятия.
В прошлом коду компания уже получила сертификаты на лифты со скоростью четыре метра в секунду с грузоподъемностью до 2,5 тысячи килограмм.
«В ближайших планах компании — запуск конвейерного производства собственных безредукторных лебедок и увеличение производственной мощности до 15 тысяч лифтов в год», — добавил Чернобаев.