Новый высокоскоростной лифт Щербинского завода получил сертификацию

Щербинский лифтостроительный завод успешно завершил сертификацию нового высокоскоростного пассажирского лифта. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Лифт развивает скорость движения восемь метров в секунду. Его оснастили усиленными канатами, усовершенствованной силовой частью, специальными обтекателями купе кабины, мощной лебедкой, современной системой управления с устройствами безопасности и передовой системой позиционирования.

Гарбузов назвал новый лифт значимым шагом в укреплении позиций московских производителей на рынке подъемного оборудования.

«Развитие современного градостроительства требует новых решений в области вертикального транспорта. Инновационные лифты с рекордной скоростью движения при компактных размерах шахты становятся ключевым элементом высотного строительства», — добавил он.

Разработка предназначается как для жилых, так и для административных зданий высотой от 200 метров. Скоростные лифты обеспечивают быстрое и безопасное перемещение людей и обладают при этом надежными эксплуатационными качествами и улучшенными характеристиками.

Генеральный директор завода Валентин Чернобаев рассказал, что сертификация является частью масштабной программы развития предприятия.

В прошлом коду компания уже получила сертификаты на лифты со скоростью четыре метра в секунду с грузоподъемностью до 2,5 тысячи килограмм.

«В ближайших планах компании — запуск конвейерного производства собственных безредукторных лебедок и увеличение производственной мощности до 15 тысяч лифтов в год», — добавил Чернобаев.