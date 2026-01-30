Новый выход открыли на станции Остафьево второго диаметра. Теперь жители близлежащих кварталов Подольска и Щербинки смогут пользоваться более короткой и безопасной дорогой до пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Каждый день через станцию совершают более пяти тысяч поездок.

«Поэтому для нас было важно сделать путь к ней максимально понятным, коротким и комфортным», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Раньше, чтобы попасть на платформу, нужно было пройти через эстакаду вдоль оживленной проезжей части.