Новый выход открыли на станции Остафьево второго диаметра

Новый выход открыли на станции Остафьево второго диаметра. Теперь жители близлежащих кварталов Подольска и Щербинки смогут пользоваться более короткой и безопасной дорогой до пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Каждый день через станцию совершают более пяти тысяч поездок.

«Поэтому для нас было важно сделать путь к ней максимально понятным, коротким и комфортным», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Раньше, чтобы попасть на платформу, нужно было пройти через эстакаду вдоль оживленной проезжей части.

Кроме того, столичные власти вместе с РЖД облагородили территорию у станции, установив остановочные павильоны и проложив велосипедную дорожку.

В начале года третья платформа появилась на станции Железнодорожная МЦД-4 в Балашихе. Ее длина составила 276 метров.

