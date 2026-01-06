На станции Железнодорожная МЦД-4 в Балашихе открыли третью платформу

Новая островная платформа начала работу на станции Железнодорожная в Балашихе. Ее длина составляет 276 метров.

Платформа № 3 стала доступна для пассажиров в 2025 году. На всем ее протяжении установлен защитный навес. Освещение выполнено по энергосберегающим технологиям, а для удобства пассажиров расставлены скамейки и смонтирована навигационная система. Попасть на платформу можно из зала по спускам, оборудованным двумя эскалаторами и лифтом.

Работы проводятся в рамках масштабной реконструкции станции. Специалисты уже строят новую пассажирскую платформу № 4, сход на нее и северный вестибюль. На текущем этапе выполнены ключевые подготовительные работы: демонтирована прежняя платформа, устроена фундаментная плита для схода и установлено пролетное строение. Полностью весь комплекс работ планируется завершить во втором квартале 2026 года.