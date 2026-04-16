Новый городской вокзал Москва-Сити МЦД-1 открылся в столице

Новый масштабный транспортный узел сформировали в районе делового центра «Москва-Сити». Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым открыли новый московский городской вокзал (МГВ) Москва-Сити первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1), об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале .

Вокзал возвели на месте устаревшей станции «Тестовая», он стал 89-м МГВ, построенным по современным стандартам. Вокзал Москва-Сити МЦД-1 возвели в партнерстве с РЖД, отметил Собянин.

«Сегодня вместе с РЖД мы запускаем основную часть этого вокзала, которая обеспечит пересадку около 100 тысяч пассажиров в сутки. В ближайшие годы, я думаю, это будет 140-150 тысяч. Это будет один из крупнейших в мире транспортных хабов», — заявил Собянин во время открытия вокзала.

По словам столичного градоначальника, новый вокзал «имеет потенциал развития международного сообщения». В будущем на Москва-Сити МЦД-1 возможны остановки части поездов «Москва-Минск».

С конца марта Московская железная дорога внесла корректировки в расписание пригородных поездов. На МЦД-1 время в пути между Лобней и Одинцово сокращено на пять минут.