Расписание некоторых поездов изменят на МЖД с 29 марта

С 29 марта Московская железная дорога (МЖД) внесла корректировки в расписание пригородных поездов. Это связано с увеличением скорости движения, восстановлением курсирования летних поездов и назначением дополнительных электричек. Всего в расписание добавлено 54 поезда, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На МЦД-1 время в пути между Лобней и Одинцово сокращено на пять минут. Назначены четыре дополнительных экспресса между Москвой и Дубной и два между Москвой и Одинцово. На Белорусском направлении ускорены семь дальних поездов на 10–14 минут, а на Савеловском — 10 поездов на 9–25 минут.

На Рижском направлении назначено пять дополнительных поездов, три из них будут ходить в вечерний час пик. На Казанском направлении восстановлено движение семи летних поездов, а один дополнительный поезд будет ходить по воскресеньям.

На Павелецком направлении восстановлены шесть летних электричек, назначен 21 пригородный поезд, еще шесть — по выходным дням. На Ярославском направлении ускорены два поезда.