Новое производство по импортозамещению лекарств запустят в Москве

Гендиректор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Чумичев и президент группы компаний «Велфарм» Людмила Щербакова на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании нового предприятия в ОЭЗ «Технополис Москва». На нем будут выпускать импортозамещающие лекарственные препараты широкого спектра.

Завод разместится на площадке «Алабушево» и займется производством онкологических, цитостатических, гормональных и других препаратов — от разработки до регистрации. Работать на нем будут до 500 человек.

В состав комплекса войдут 20 изолированных производственных участков с 22 автоматизированными технологическими линиями. Это уже второе производство компании на территории, в 2023 году она запустила первую линию площадью 33,7 тысячи квадратных метров.

«Сегодня более 300 предприятий Москвы выпускают лекарственные средства и медицинские изделия, востребованные во всей стране», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.