Новая выставка о регионах откроется в Национальном центре «Россия» 1 марта

Посвященная народным промыслам, традициям коренных и малочисленных народов, а также достижениям федеральных округов выставка откроется в национальном центре «Россия» 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба площадки .

Новую экспозицию назвали «Путешествие по России. На территории центра организуют локации, посвященные всем федеральным округам.

Посетители совершат импровизированное путешествие от Владивостока до Калининграда.

В пространстве, посвященному Дальнему Востоку гости увидят достопримечательности регионов, а также познакомятся с культурой коренных народов с полным погружением.

В частности, посетители экспозиции увидят настоящие шаманские бубны. Кроме того в ходе экскурсии ведущие расскажут о космодроме Восточный, Приморском океанариуме и других важных экономических объектов.

Новый масштабный проект объединит в себе не только выставочное пространство, но и гастрономическую зону. Также в ходе проведения выставки в центре организуют специальные программы, посвященные культуре и образованию.

Ранее генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, рассказывая о подготовке к новой выставке отметила, что экспозицию разделят на восемь локаций. Особое место займет «Зона сердца», где посетители создадут собственные цифровые открытки с впечатлениями от экскурсии.