Национальный центр «Россия» представит новую экспозицию о регионах в марте

Уникальное путешествие по всей стране за один час предложит посетителям новая интерактивная выставка, которая откроется в марте в Национальном центре «Россия». Масштабная экспозиция площадью более трех тысяч квадратных метров познакомит гостей с самыми яркими достопримечательностями и достижениями — от Калининграда до Владивостока.

Проект разделен на восемь тематических зон, начиная с Дальнего Востока и заканчивая территориями Арктики и Северо-Запада. Особое место займет «Зона сердца», где посетители смогут поделиться своими впечатлениями через цифровые открытки.

По словам генерального директора центра Натальи Виртуозовой, выставка призвана не только показать уникальность России, но и дать возможность прочувствовать ее особенную атмосферу. Важной частью проекта станет гастрономическая зона, где можно будет попробовать как традиционные блюда разных регионов, так и авторские интерпретации от ведущих шеф-поваров страны.

Проект объединит в себе различные форматы: помимо выставочного пространства, здесь разместятся универмаг, зона общественного питания, будут проводиться культурные и образовательные мероприятия. Выставка будет интересна для посетителей всех возрастов, а бесплатные экскурсии можно забронировать на официальном сайте russia.ru.