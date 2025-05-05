Ночной снег и майская прохлада. Какая погода ждет москвичей на 9 мая

Погода на этой неделе в Москве и Подмосковье будет носить антициклональный характер. Временами пройдут небольшие дожди, однако температура не поднимется выше +16 градусов. Об этом в беседе с 360.ru заявил синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

«Сегодня ждем небольшой дождь, при этом максимальная температура поднимется до +14…+16 градусов. Завтра, во вторник, уже будет без осадков, будет преобладать облачная погода. Без прояснений не обойдется, и всего +11…+13 градусов», — заявил он.

По словам специалиста, в среду снова может пойти дождь. Значения на термометре не превысят отметки в +13...+15 градусов. В четверг ситуация останется прежней — будут небольшие дожди, а максимальная температура — +10...+12 градусов.

«Обращаю внимание на ночную температуру. Предстоящей ночью воздух в Москве и Московской области будет остывать до нуля. Не исключено, что в отдельных районах <…> на западе, северо-западе, на северо-Московской области дело дойдет до небольших заморозков», — сказал Ильин.

Также ночью ожидают осадки. Из-за низкой температуры они могут выпасть в виде снега. Однако снежный покров будет совсем небольшим и к утру растает.