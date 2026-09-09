Ночь на 9 сентября стала самой холодной в Москве с конца весны

Минувшая ночь в российской столице стала самой холодной с конца весны. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в телеграм-канале.

По его словам, на опорной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал всего +5,1 градуса, а в Бутове зафиксировали +3,4.

«Это соответствует климатическим показателям последних дней сентября-начала октября», — отметил специалист.

По Московской области наиболее холодная ночь наблюдалась в Павловском Посаде и Мелихове (+1,1), Михайловском (+1,2), Электростали (+1,3) и Ново-Иерусалиме (+1,6).

Ранее жителям Подмосковья пообещали теплую погоду без дождей 9 сентября. В столице и области установится переменная облачность.