Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны ЕАЭС за полгода увеличился на 5,5%

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

По итогам первого полугодия несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны ЕАЭС увеличился на 5,5% и составил более 20% от общероссийского. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Важно, что более 80% поставок составляет продукция промышленного сектора: механическое оборудование, транспортные средства, микро- и радиоэлектроника, товары металлообработки и легкой промышленности», — подчеркнул он.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Главным партнером стала Белоруссия. На нее пришлось 57% от общего товарооборота Москвы со странами-участниками союза. Например, компания PICASO 3D заключила контракт на поставку 3D-принтеров.

«В 2024 году благодаря содействию центра „Моспром“ мы увеличили объемы поставок в страны СНГ, и, в частности, в республику Беларусь», — отметил коммерческий директор предприятия Андрей Тырса.

С 2022 года столичные производители несырьевой неэнергетической продукции нашли новые рынки сбыта за рубежом. На платформе «Мой экспорт» бизнесменам оказывают бесплатную поддержку.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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