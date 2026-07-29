Непогода накроет Москву вслед за Подмосковьем

Жителей Москвы предупредили о приходе сильной грозы с обильным ливнем и порывистым северо-западным ветром. Такой прогноз на вечер среды, 29 июля выпустила пресс-служба Росгидрометцентра.

Синоптики подчеркнули, что прогноз об ухудшении погоды для столицы действует с 18:00 среды, 29 июля, до 09:00 четверга, 30 июля.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы призвали горожан сохранять предельную внимательность во время непогоды, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

«По прогнозу синоптиков, с 18:00 29 июля и до 09:00 30 июля в отдельных районах столицы ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе порывами до 15 метров в секунду», — заявили в пресс-службе.

Такое же предупреждение о приходе грозы, ливней и сильного ветра выпустила пресс-служба МЧС Московской области. В ведомстве подчеркнули, что прогноз действует до 09:00 30 июля.