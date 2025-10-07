Нейросеть озвучила объявления в первом в России беспилотном трамвае

Объявления в первом в России полностью беспилотном трамвае озвучила нейросеть голосом диктора Алексея Россошанского. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Инновационный беспилотный трамвай стал первым видом наземного транспорта Москвы, где мы применили технологию синтеза речи», — рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, с прошлого года нейроголос работает на стойке «Живое общение» и в чат-боте Александре. Это позволяет быстрее внедрять новые тексты — достаточно подготовить их и загрузить в специальную программу.

Первый беспилотный трамвай начал курсировать 3 сентября. Он ходит по 10-му маршруту между улицей Кулакова и станцией метро «Щукинская».