Небывалое за всю историю метеонаблюдений количество осадков выпало в Москве за сутки

Рекордное количество осадков выпало в Москве за сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

«За минувшие сутки в Центральной России выпало небывалое за всю историю регулярных метеорологических измерений в начале ноября количество осадков», — написал синоптик.

По его словам, на опорной московской метеостанции ВДНХ за последние 24 часа в осадкомер попало 18 миллиметров. В центре столицы — 23 миллиметра, в Бутове — 29 миллиметров. Это составляет 55% от всей ноябрьской нормы или три ведра дождевой воды на квадратный метр улиц.

Больше всего осадков зафиксировали в Новгородской области на метеостанции Холм. Там выпало 45 миллиметров. После дождей начнется арктическое вторжение, отметил Тишковец.

Ранее москвичей предупредили о формировании снежного покрова до пяти сантиметров 4 ноября. Ветреная погода с мокрым снегом установится в столице в утренние часы.