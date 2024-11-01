Москвичей предупредили о формировании снежного покрова до 5 см в понедельник, 4 ноября

В понедельник, 4 ноября, в российской столице сформируется временный снежный покров высотой до пяти сантиметров. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на Гидрометцентр.
Непогоду и осадки в Москву принес активный циклон со стороны Балтийского моря. Ветренная погода с мокрым снегом будет наблюдаться в утренние часы. В ночное время температура воздуха в городе опустится до -4 градусов, днем — до -1 градуса.
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