Москвичей предупредили о формировании снежного покрова до 5 см в понедельник, 4 ноября

В понедельник, 4 ноября, в российской столице сформируется временный снежный покров высотой до пяти сантиметров. Об этом сообщили «Известия» , ссылаясь на Гидрометцентр.

Непогоду и осадки в Москву принес активный циклон со стороны Балтийского моря. Ветренная погода с мокрым снегом будет наблюдаться в утренние часы. В ночное время температура воздуха в городе опустится до -4 градусов, днем — до -1 градуса.

Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах.