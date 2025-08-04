Национальная премия «Лучший промышленный дизайн России» продлила прием заявок до 3 сентября

Российские предприятия, дизайн-студии и дизайн-бюро могут подать заявку на участие в национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». В этом году прием заявок продлится до 3 сентября. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва уделяет особое внимание развитию современного промышленного дизайна и отечественной визуальной культуры. В этом году Национальная премия „Лучший промышленный дизайн России“ вновь объединит усилия инженеров и промышленных дизайнеров и станет платформой для презентации инновационных решений в индустрии. За два года в ней приняли участие более 1,5 тысячи конкурсантов, свыше полумиллиона человек выбирали победителя в народном голосовании. В 2024-м в финал вышло почти 200 проектов, победителями стали 30, из которых 21 — представляют Москву», — привела слова Гарбузова пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Он подчеркнул, что на предстоящем конкурсе победителей определят в трех номинациях: «Дизайн продукт», «Дизайн прототип» и «Народный выбор».

На конкурс примут работы по четырем направлениям промышленного дизайна: предметному, коммуникационному, средовому и дизайну в индустрии моды.

В этом году в рамках Премии впервые запустят образовательную программу с открытыми лекциями от экспертов в области промышленного дизайна.

В 2024 году правительство России присвоило Премии статус национальной, признав ее значимость для профессионального сообщества. Конкурс получил поддержку Министерства промышленности и торговли. Голосование для определения победителя в номинации «Народный выбор» пройдет с 5 по 22 сентября. Церемония награждения победителей состоится в ноябре.

Подать заявку для выдвижения можно на сайте национальной премии «Лучший промышленный дизайн России».